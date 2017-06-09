 أمير القصيم يشيد بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ” لتزويج 100 شاب وشابه “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الراشد ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية العنزي رئيساً لإدارة مجلس بر القريات الخيرية الزهراني والسناني والمرواني في ختام دورة الشبحة الرمضانية غدا أمير القصيم يشيد بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ” لتزويج 100 شاب وشابه “ شاهد .. خالد بن طلال يعتذر لزوجته على الهواء .. ففاجأته باتصال “ما يهنيني قلبي أزعل عليك” المعارضة الإيرانية: “هجوما طهران محاولة لإنقاذ النظام الإيراني من العزلة الدولية” الشنقيطي.. مغرّد إخواني دللته الدوحة بـ 3 وظائف للتحريض على العنف في السعودية مخاوف قطرية من موجة هروب رؤوس الأموال قناة الجزيرة.. شعار المهنية يختفي خلف أجندة إثارة الفتن وبث الفرقة اعتقال أمريكيين بتهمة العمل لصالح حزب الله الإرهابي طقس شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة هلاك “فلاح الجبوري” القيادي في الحشد الشعبي بمعارك درعا
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

أمير القصيم يشيد بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ” لتزويج 100 شاب وشابه “

أمير القصيم يشيد بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ” لتزويج 100 شاب وشابه “
المناطق / بريدة

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة لتزويج 100 شاب وشابه ، مؤكداً سموه أن مثل هذه المبادرات المثاليه والإنسانيه تلامس المجتمع وتعكس الترابط والتعاضد لمجتمعنا ، مشيراً سموه أنه يفخر ويعتز بمثل هذه المبادرات الساميه والمثاليه ، مقدماً شكره للمشاركين والداعمين ، كماقدم دعواته الخالصه للمتزوجين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد .
جاء ذلك من خلال اتصال هاتفي لسموه في الاحتفاليه التي نظمتها جمعية أسرة بالتعاون مع رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ، و أمارة منطقة القصيم ” لتزويج 100 شاب وشابه ” ، وذلك بجامعة القصيم بمدينة بريدة .
كما تخلل الاحتفاليه كلمة لرئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني ، والتي اشاد من خلالها بمثل هذه المبادره القيمه التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لتزويج 100 شاب وشابه ، من انحاء المملكة ، لافتاً ان مثل هذه المبادرات تشعر الشباب بترابط المجتمع واهتمامه بهم ، داعياً رجال الاعمال والموسرين دعم مثل هؤلاء الشباب والفقراء والمساكين والمحتاجين للمساعده في كافة المجالات .
كما قدم وكيل امارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، كلمة اثنى من خلالها بمبادرة سمو أمير
المنطقة لتزويج 100 شاب وشابه ، مؤكداً ان رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة فعلت بشكل مثالي ولها دور بارز وملموس ، في اطلاق عدد من المبادرات الهامه ، كإطلاق عدد من المعسرين في السجون وتزويج 100 شاب وشابه .
يذكر أن مجموع الجوائز النقدية لكل شاب بلغت 35 ألف ريال ، والعينية 40 ألف ريال ، كما أن لرجال الأعمال والموسرين وعدد من الشركات والمؤسسات ، دور بارز وهام في دعم هؤلاء الشباب ودمجمهم في خضم المجتمع .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>