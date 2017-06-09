أمير القصيم يشيد بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ” لتزويج 100 شاب وشابه “

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمبادرة رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة لتزويج 100 شاب وشابه ، مؤكداً سموه أن مثل هذه المبادرات المثاليه والإنسانيه تلامس المجتمع وتعكس الترابط والتعاضد لمجتمعنا ، مشيراً سموه أنه يفخر ويعتز بمثل هذه المبادرات الساميه والمثاليه ، مقدماً شكره للمشاركين والداعمين ، كماقدم دعواته الخالصه للمتزوجين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد .

جاء ذلك من خلال اتصال هاتفي لسموه في الاحتفاليه التي نظمتها جمعية أسرة بالتعاون مع رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ، و أمارة منطقة القصيم ” لتزويج 100 شاب وشابه ” ، وذلك بجامعة القصيم بمدينة بريدة .

كما تخلل الاحتفاليه كلمة لرئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني ، والتي اشاد من خلالها بمثل هذه المبادره القيمه التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لتزويج 100 شاب وشابه ، من انحاء المملكة ، لافتاً ان مثل هذه المبادرات تشعر الشباب بترابط المجتمع واهتمامه بهم ، داعياً رجال الاعمال والموسرين دعم مثل هؤلاء الشباب والفقراء والمساكين والمحتاجين للمساعده في كافة المجالات .

كما قدم وكيل امارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، كلمة اثنى من خلالها بمبادرة سمو أمير

المنطقة لتزويج 100 شاب وشابه ، مؤكداً ان رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة فعلت بشكل مثالي ولها دور بارز وملموس ، في اطلاق عدد من المبادرات الهامه ، كإطلاق عدد من المعسرين في السجون وتزويج 100 شاب وشابه .

يذكر أن مجموع الجوائز النقدية لكل شاب بلغت 35 ألف ريال ، والعينية 40 ألف ريال ، كما أن لرجال الأعمال والموسرين وعدد من الشركات والمؤسسات ، دور بارز وهام في دعم هؤلاء الشباب ودمجمهم في خضم المجتمع .