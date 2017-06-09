الزهراني والسناني والمرواني في ختام دورة الشبحة الرمضانية غدا

تختتم غدا السبت نهائي بطولة الشبحة برعاية من محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي وبحضور كل من الكابتن خميس الزهراني نجم منتخبنا السابق ونجم الاتحاد السعودي والرئيس التنفيذي لشركة التطوير الإداري وسفير الحوار الوطني.

والحكم السابق ومقيم الحكام والمحلل التحكيمي والكاتب بصحيفة الرياضي الحكم محمد المرواني.، الجدير ذكرة ان المباراة النهائية سيدير ها حكم الاتحاد السعودي وحكم دوري عبداللطيف جميل الحكم خالد السناني والذي كانت آخر مباراة ادارها في دوري عبداللطيف جميل بين فريقي الاتحاد والفتح حيث حضر لإدارة المباراة النهائية لبطولة الشبحة الرمضانية.

هذا وقد نوه رئيس لجنة التنمية السياحية ورئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي بالدعم الكبير الذي يجده الجميع في منطقة تبوك من سمو أمير المنطقة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والذي يعمل ليل ونهار على خدمة منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها ويوجهنا في كل اجتماع بالعمل والتفاعل في كل مايخدم المواطن. وكذلك بدعم وتوجيه من محافظ املج زياد البازعي والذي يحثنا على العمل على إقامة المناشط والبرامج السياحية والرياضية التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع، ومثل هذا النشاط الرياضي لاشك ان له العديد من الفوائد على الشباب منها إشغال وقت فراغهم بممارسة هوايتهم الرياضية في مجال كرة القدم، وكذلك حرصنا في اللجنة السياحية على اختيار فرق للمشاركة في هذه البطولة من جميع فرق منطقة الشبحة من المراكز و القرى والهجر المجاورة وذلك بهدف دمج شباب هذه القرى والهجر فيما بينهم للتعارف ولمزيد من التلاحم والتقارب والألفة،

أيضاً حرصنا في البطولة على استقطاب ضيوف مميزين للبطولة للتعريف بالمنطقة وتراثها وموروثها الكبير. ونشكر جميع جهود الزملاء الاعلاميين الذين كان لهم دور كبير في إبراز هذه البطولة وإبراز الكثير من الجوانب الايجابية في منطقة الشبحة.