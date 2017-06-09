العنزي رئيساً لإدارة مجلس بر القريات الخيرية

عقدت الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بمحافظة اجتماعها لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ حسن السند, وعدد من المسؤولين والحضور بالمحافظة . وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور والقرآن الكريم وذلك بعد تسجيل كشف الحضور وتوزيع استمارات الاقتراع ونسخة من التقرير المالي للجمعية لعام 1437هـ, .

ومن جهته ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية كلمة رحب فيها بالحضور وبالإخوة الناخبين والمرشحين وتحدث عن آلية الاقتراع وفضل العمل الخيري على حياة الفرد والمجتمع وأن هذا العمل هو تكليف لا تشريف مطالباً الجميع في تكاتف الجهود .

وثمن السند, لإدارة الجمعية هذا التنظيم والإعداد الجيد لنجاح سير الانتخابات. وأسفرت النتائج التي بلغت عن 96 صوتاً عن ترشيح الدكتور مشعل محمد العنزي رئيساً لإدارة الجمعية والأستاذ فهد مناور الرويلي نائباً للرئيس, والأستاذ ماجد معاشي العنزي أميناً للمجلس وعضوية كل من عبدالهادي عبدالله الثويني و عطاالله عوض العنزي وياسر علي عسيري وفهد محمد العنزي و رواف مجاهد الرويلي وعمار ياسر العبدلي .

كما بارك مدير الجمعية الأستاذ عبدالله البلوي, مجلس الإدارة انتخابهم وثقة الناخبين, داعين لهم بالتوفيق والسداد في خدمة الجمعية والمستفيدين من خدماتها , مثمناً لزملائه الشكر والتقدير في ترتيب وتنسيق هذا الاجتماع المبارك .