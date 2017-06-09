الراشد ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية

في ثامن ليالي فعالية ” من ينيرها ؟ ” ، و التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف ، حلَّ فضيلة الشيخ / رزق الراشد ( مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمنطقة الجوف ) ضيفًا على فعالية ” من ينيرها ؟ ” .و في مستهل الفعالية رحَّب مدير عام توادّ للتنمية الأسرية فضيلة الشيخ / نايف المريحيل بضيف الفعالية مقدرًا له حضوره و تفاعله مع الفعالية ، و تفضَّل بإلقاء نبذة تعريفية بتوادّ للتنمية الأسرية من خلال شرح موجز لأبرز مبادراتها و مشاريعها

.بعد ذلك قدَّم مساعد المدير العام للموارد البشرية و المالية الأستاذ / أحمد الكويكبي شرحًا مختصرًا لمشروع أوقاف توادّ .عقب ذلك تفضَّل فضيلة الشيخ / رزق الراشد بإلقاء كلمة بعنوان : ( نفوسنا

تتغير في رمضان ) ، عبَّر في مطلعها عن سروره بما رءاه في توادّ من مبادرات و مشاريع ، مؤكدًا على أنَّ ثمة أسباب كونية و شرعية تجعل من شهر رمضان المبارك بيئة مناسبة لتزكية النفوس ، و منبهًا على أنَّ تزكية النفس تمر بمرحلتين : المرحلة الأولى : مرحلة

التخلية ، و فيها يتخلى المؤمن عن المعاصي و دواعيها ، و المرحلة الثانية : مرحلة التحلية ، و فيها يتحلَّى المؤمن بالعبادات و مقدماتها .تلا ذلك تعريف مختصر بمراكز توادّ التربوية قدمه مساعد المدير العام للمراكز و البرامج المهندس / مناع الزيد .ثم عقدت حلقة نقاش في جميع ما تقدَّم .و في ختام الفعالية قدَّم مدير إدارة المنح بفرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة الجوف سعادة الأستاذ / سلطان المحيسن ، و المدير العام

لتوادّ فضيلة الشيخ / نايف المريحيل هدية تذكارية لضيف الفعالية ، مثمنين له تفاعله مع الفعالية ، و سائلين المولى أن يجزيه خيرًا كفاء ما قدَّمه .