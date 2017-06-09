 مواجهات تشعل دور الـ 4 من بطولة ( وفاء وتضحية) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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مواجهات تشعل دور الـ 4 من بطولة ( وفاء وتضحية)

مواجهات تشعل دور الـ 4 من بطولة ( وفاء وتضحية)
الجوف : محمد الحسن

في ختام مباريات دور ال 8 في بطولة عبد الله السالم الرمضانية تحت شعار ( وفاء وتضحية) بمحافظة دومة الجندل بالجوف ، حيث أقيمت مباراة التصفية لدور الاربعة بين فريقي ابطال خذما و الصمود حقق فيها فريق ابطال خذما الفوز على فريق الصمود بثلاثة اهداف مقابل هدفين سجلها لابطال خذما عمر رزق و رائد الحجاج و زياد السالم و للصمود ماجد ملفي و احمد الهريش ، وبهذه النتائج بتأهل فريقا ابطال خذما لدور الـ 4 ليلتحق بفرق النجوم و فيفا و الملكي . حصل على جائزة افضل لاعب في المباراة لاعب فريق الصمودأحمد الهريش مقدمة من مركز التدريب و التطوير الاداري بالغرفة التجارية في الجوف ، و قاد المباراة تحكيماً الحكم / مشاري الشمري (ساحة) ، ومن جانبه تكفل رجل الاعمال الاستاذ سلامة الرويلي بجائزة افضل حارس لهذه المباراة حصل عليها اللاعب / باتل الرويلي حارس فريق ابطال خذماء لقيت المباراة حضور جماهير غفير حيث حلّ نجم السناب / وائل الرويلي (عبسي)و نجم السناب / محمد السبيلة
والأستاذ / معتز الرويلي ضيوفاً لهذه المباراة ، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة ستقام مباريات دور ال 4 بإذن الله يوم السبت الموافق 9/15 ، الجدير بالذكر ان هذه البطولة برعاية كريمة من محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط وبدعم من بلدية
محافظة دومة الجندل و شركة حلوة ومجموعة من الشركات والمؤوسسات والمحلات التجارية وسيتم نقل مباراتها النهائية ان شاء الله على شاشة قناة التميز بعد تكفل رجل الاعمال الاستاذ ثامر الرضيان .

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