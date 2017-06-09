أول إذاعة مختصة في السنة النبوية على الانترنت تخصص برامجها هذا الشهر للحديث عن فضائل الصيام

افردت إذاعة شبكة السنة النبوية على الانترنت العديد من البرامج للحديث عن شهر رمضان وذلك ضمن دورتها الإذاعية خلال الشهر الكريم .

وخصصت الإذاعة عدد من البرامج للحديث عن شهر رمضان وأحكامه وطريقة الاستفادة من أيامه العظيمة للحصول على الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى ، وهي برنامج رحاب رمضان ، وبرنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ، وبرنامج البيت المسلم في رمضان وهي برامج يقدمها الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ، إضافة إلى تخصيص كل من قراءة كتب السنة في الإذاعة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود سنن النسائي وسنن ابن ماجه للحديث عن هذا شهر رمضان من خلال كتب الصيام فيها

كما تواصل الإذاعة تقديم العديد من البرامج فإضافة إلى اختيار قراءات متنوعة من القرآن الكريم فهي تقدم برامج منوعة و منها قراءات في صحيح البخاري ومسلم وعدد من الشروحات لكتب السنة أبرزها شرح البخاري للأستاذ الدكتور فالح الصغير و شرح موطأ مالك وشرح الأربعين النووية لمعالي الشيخ عبدالكريم الخضير وشرح عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي وشرح صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي وشرح لزاد المستقنع لمعالي الشيخ صالح الفوزان وشرح زاد المعاد وشرح منتقى الأخبار لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك ، وشرح فتح المجيد للشيخ عبدالله الغنيمان . اضافة الى برنامج حياة السعداء ويقدمه الأستاذ الدكتور فالح الصغير ايضا ستتضمن خطة الاذاعة بث عدة حلقات من برنامج نور على الدرب مخصصة لفتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله وذلك بمجموع 21 مادة علمية أسبوعيا عن السنة النبوية طيلة بث الاذاعة والذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء ولمدة اربع ساعات ومن ثم يعاد بث البرامج مرتين الاولى الساعة العاشرة مساء والثانية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي .

الجدير بالذكر أن اذاعة شبكة السنة النبوية والتي قام بتدشينها معالي وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة الارشاد تعد أول إذاعة مختصة من نوعها في السنة النبوية وفكرتها تنبع من توفير مواد صوتية للعلماء في علوم السنة والعقيدة والتفسير وبثها عبر شبكة الانترنت ويمكن الاستماع لها من خلال موقع شبكة السنة على الانترنت www.alssunnah.org

أو التطبيق المتاح على الأجهزة الذكية بإسم إذاعة شبكة السنة النبوية وعلومها .