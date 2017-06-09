“الحميقاني” مستشار للرئيس اليمني ومقيم بالرياض..ضمن قائمة الإرهاب بقطر

أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الأمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن ضم اسماء وكيانات جديدة لقوائم الأرهاب بينهم مستشار للرئاسة اليمنية المتواجدة في الرياض.

وضمت القائمة المنشورة 52 اسم و 12 كياناً بينها “عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني” مستشار الرئيس اليمني ورئيس حزب الرشاد السلفي في اليمن.

وعلى الرغم من تواجد الحميقاني في الرياض، وتأييده للشرعية المدعومة من قبل التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلا أن الأخيرة ضمت الأسم كأحد داعمي الإرهاب .

كما أكدت مصادر وان الحميقاني يشغل منصبا رفيعا في مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية في قطر وهي المؤسسة التي صنفت ضمن قائمة الارهاب في البيان الرباعي العربي .

وتتهم المؤسسة بتقديم تمويلات ضخمة للتنظيمات الارهابية في سوريا واليمن و ليبيا و عدد من البلدان العربية .

كما اتهمت المملكة الشخصيات الموجودة في القائمة بما فيها الحميقاني بالدعم والتمويل من قبل دولة قطر.

وفي 2014 ادرجت وزارة الخزانة الامريكية عبدالوهاب الحميقاني ضمن الأسماء الممولة والداعمة للأرهاب.