 48 مسلماً جديداً في العشر الايام الاولى من رمضان في “تعاوني الدمام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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48 مسلماً جديداً في العشر الايام الاولى من رمضان في “تعاوني الدمام”

48 مسلماً جديداً في العشر الايام الاولى من رمضان في “تعاوني الدمام”
المناطق_الدمام

بلغ عدد المسلمين الجدد في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام 48 مسلما منهم خمسة أشخاص في مخيم الافطار التاسع عشر التابع للمكتب خلال العشر الايام الاولى من رمضان والذي يقع مقابل مجمع المحاكم بالدمام .

واوضح نائب رئيس مجلس ادارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع أن المخيم يقام للعام التاسع عشر على التوالي وسط مدينة الدمام حيث بلغ مجموع المفطرين بالمخيم أكثر 45560 صائماً  أي بمعدل 4556 صائم يومياً في اليوم الواحد وقد تجاوز العدد 5500صائم في يوم الجمعة الماضية السابع من رمضان كما يتم توزيع 500 وجبة خارجية يومياً في المخيم للاسر المحتاجة .

واضاف المزروع انه تقام يومياً دورس للصائمين وغير المسلمين حيث بلغ عدد الذين استفدوا منها أكثر 30 الف صائم خلال العشر الايام الاولى من رمضان ، وتلقى الدروس بسبع لغات هي البنغاليــة والاردية والملبيارية والتاميليـة والاندونيسـية والفليبينيـة وذلك بمعدل درس واحد  في اليـوم لكـل لغـة ، ويلقى يومياً درس مفتوح باللغة العربية يشارك فيه مجموعة من طلبة العلم. وتـــهدف الــدروس الى توجيــه إخواننــا الوافــدين لتصحيح عقائــدهم و تـــحذيرهم مــن البــدع المنتشرة بيـنهم، كمـا أن هنـاك أيامـاً سـوف تخصص لـدعوة غير المسلمين بعـد صلاة التراويح بالإضافة إلى لبرامج مفتوحة بعد صلاة التروايح لبعض الجاليات   ، كما يشمل من ضمن فعاليات المخيم خيمة المقرأة القرآنية لتعليم الفاتحة وقصار السور للجاليات ، كما تقام الخيمة الطبية ويتم فيها فحص السكر والضغط وتقديم التوجيهات التوعوية بالتعاون مع مجموعة طلاب كلية الطب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

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