 الإطاحة بعصابة مكونة من سعوديين ويمنيين تستوقف المارة وتسلبهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بعصابة مكونة من سعوديين ويمنيين تستوقف المارة وتسلبهم

الإطاحة بعصابة مكونة من سعوديين ويمنيين تستوقف المارة وتسلبهم
المناطق_الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدرجات النارية  .

فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة برصد جملة من البلاغات جنوب العاصمة الرياض و تحليلها و دراسة أسلوبها الإجرامي و اتخاذ جملة من الإجراءات و مراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة

و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط أربعة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم ،

و بتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بفضل الله –  عن ضبطهم ” مواطنيّن و يمنيين”  يقيم أحدهما في البلاد بصفه غير نظامية )  وبسماع اقوالهم  اقروا جميعهم بإرتكاب أربعة و أربعون عملية نشل بتخطيط وأعداد مسبق لها , موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم  بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه- هذا وبالله التوفيق –

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