 سياحة القصيم ترصد 44 مخالفة في عدد من منشآت الإيواء السياحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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سياحة القصيم ترصد 44 مخالفة في عدد من منشآت الإيواء السياحي

سياحة القصيم ترصد 44 مخالفة في عدد من منشآت الإيواء السياحي
المناطق_بريدة

رصد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم 44 مخالفة وأصدرت الهيئة عدداً من القرارات الادارية لمنشآت إيواء سياحي بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس تجاوزت غراماتها المالية ثلاثمائة الف ريال وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن الفرع واصل اعماله الرقابية على الانشطة السياحية وينفذ حالياً خطة رقابية مكثفة تزامناً مع إجازة فصل الصيف لهذا العام, وقال المشيقح ان الخطة ركزت على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والتي تستهدف أكثر من 400 منشاة بين مرافق إيواء سياحي ومكاتب وكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية, وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة وحصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل والتزامها بالتسعيرات المحددة والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وفقاً لمتطلبات نظام السياحة ولوائحه المعتمدة, ودعا المشيقح ضيوف منطقة القصيم واهاليها للتعاون مع الفرع والابلاغ عن المخالفات أو الشكاوى والاقتراحات الخاصة بالمرافق السياحية من خلال التواصل مع مركز الإتصال السياحي 19988 .

 

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