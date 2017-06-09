 الدفاع المدني يسيطر على حريق باص في منفذ الخفجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يسيطر على حريق باص في منفذ الخفجي

الدفاع المدني يسيطر على حريق باص في منفذ الخفجي
المناطق_سطام الفروان

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الخفجي من إخماد حريق باص نقل جماعي في ساحة منفذ الخفجي خارجا من السعودية و متوجها إلى دولة الكويت، وفي التفاصيل ذكر الناطق الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري بأنه في تمام الساعة التاسعة و النصف من صباح هذا اليوم نشب حريق في مؤخرة حافله أثناء الوقوف ، حيث قامت فرق الدفاع المدني بالسيطره على الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد

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