الدفاع المدني يسيطر على حريق باص في منفذ الخفجي

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الخفجي من إخماد حريق باص نقل جماعي في ساحة منفذ الخفجي خارجا من السعودية و متوجها إلى دولة الكويت، وفي التفاصيل ذكر الناطق الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري بأنه في تمام الساعة التاسعة و النصف من صباح هذا اليوم نشب حريق في مؤخرة حافله أثناء الوقوف ، حيث قامت فرق الدفاع المدني بالسيطره على الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد