 التربية الاجتماعية بالدرعية تدرب يتيماتها على فنون التسويق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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التربية الاجتماعية بالدرعية تدرب يتيماتها على فنون التسويق

المناطق_الرياض

نفذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الجاري برنامجان تدريبيان استهدفا فتياتها المشمولات بالرعاية وموظفات الدار.

اشتمل البرنامج التدريبي الأول “هوايتي مهنتي “الذي قدمته الدكتورة في قسم المناهج بجامعة الأميرة نورة ؛ هدى الحمود على مرحلتين الأولى عن فنون التسويق والثانية عن ادارة المشاريع الصغيرة تتعرف فيهما المتدربات على اجزاء خطة العمل ومعنى المنتج والعناصر الثلاثة للمشاريع الصغيرة وتحليل السوق الى استراتيجية وكيفية وضع خطة للتسويق والمبيعات إضافةً الى كيفية ادارة الجوانب المالية للمشاريع الصغيرة وتنظيمها ، كمانفذت الدار وبالتعاون مع مكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض برنامجاً توعوياً لموظفاتها عن “اضرار التدخين ” اشتمل على عدة محاور مهمة مثل اثارالتدخين على الفرد والأسرة والمجتمع وافضل الطرق الحديثة لترك عادة التدخين واعراض الاقلاع عنه وكيفية السيطرة على هذه الأعراض والمقارنة بين الحالة الصحية للفرد قبل التدخين وبعد الاقلاع عنه .

تجدر الإشارة الى ان دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية تهدف من من خلال اقامة هذه البرامج الى تنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى يتيماتها ورفع مستوى الوعي

الصحي لمنسوباتها العاملات معهن داخل الدار .

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