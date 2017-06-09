سمم طفليه بعد انفصاله عن زوجته

توصلت مباحث الجيزة في حادث تسمم طفلة تبلغ من العمر 13 عاما وشقيقها ما أسفر عن وفاتهما وإصابة والدهما بتسمم نتيجة تناول وجبة سحور بالهرم، إلى أن والد الطفلين وضع السم بالطعام للتخلص من حياتهما والانتحار بسبب انفصال زوجته عنه.

وكشفت التحريات أن المتهم موظف انفصلت عنه زوجته وتزوج أخرى، وأقام طفلاه بصحبة طليقته، وأنه طلب حضورهما للإقامة بصحبته عدة أيام خلال شهر رمضان، وأثناء السحور وضع السم في الطعام، للتخلص من حياتهما والانتحار بسبب انفصال طليقته عنه.

وتبين لرجال المباحث أنه تناول الطعام بصحبة طفليه، ما أسفر عن مصرعهما وإصابته بحالة تسمم، وتم إنقاذه بالمستشفى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.