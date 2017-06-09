القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرتغال الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من الرقي والازدهار