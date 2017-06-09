جمعية كرم توزع 21 ألف وجبة إفطار صائم في جنوب جدة

تقدم جمعية كرم الخيرية بجدة اكثر من 21000 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان الحالي وذلك في أحياء جنوب جدة ضمن جهود الجمعية في شهر رمضان المبارك والتي منها توزيع السلال الغذائية وبرنامج رعاية الأسر وبين طلال إبراهيم عبدالله مدير الجمعية إن الوجبات توزع يوميا في مسجد النور بباب شريف وكذلك في شارع الذهب وشارع المخزومي بمشاركة شباب الجمعية وعدد من المتطوعين من شباب الأحياء.

وألمح إلى أن العمل بدأ مع مجموعات التطوع منذ بداية الشهر الكريم من خلال مجموعات للتجهيز تعمل على تجهيز الوجبات التي تبرع فيها فاعل خير وثم تتولى مجموعات التوزيع توزيع الوجبات فترة العصر على محاور عدة في المسجد وفي الشوارع المحددة وتتولى مجوعة أخرى تنسيق الجهود والاشراف والمتابعة وهم ياسر بكر سابو وأحمد عابدين عمران وصبري برناوي وأشار طلاب ابراهية الى التوزيع اليومي يشمل توزيع 700 وجبة يوميا استمرارا لبرنامج السنوات الماضية والذي نفذ في احياء جنوب جدة أيضا.

الجدير ذكره أن جمعية كرم تعمل في جنوب جدة وتنفذ برامج متعددة ابرزها برامج تدريبية للشباب والشابات وبرنامج مسكنكم الذي تولى دعم الأسر بالأجهزة المنزلية والأثاث بالإضافة الى برامج توعية الأسر وبرامج رعاية العمالة وتوعيتها والذي نفذ بواسطة اللجنة الاجتماعية كما تنفذ لجنة التدريب برامج شملت دورات في الحاسب الآلي والبرامج التأهيلية.