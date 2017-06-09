 شرب عصير البنجر يجدد الخلايا العصبية قبل النشاط الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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شرب عصير البنجر يجدد الخلايا العصبية قبل النشاط الرياضي

شرب عصير البنجر يجدد الخلايا العصبية قبل النشاط الرياضي
المناطق_متابعات

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في جامعة “نيويورك” أن احتساء كوب من عصير البنجر قبل ممارسة النشاط الرياضي من شأنه تجديد شباب الخلايا العصبية وذلك ثلاث مرات في الأسبوع.
وقد أوضحت الدراسة أن المشاركين في هذه الدراسة مما تناولوا عصير البنجر، تمتعوا بوظائف مخ بكفاءة عالية، حيث كانت الاتصالات بين الخلايا العصبية أكثر سرعة، لاحتواء البنجر على النيترات التي تعمل على زيادة تدفق الدم في المخ.

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