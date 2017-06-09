 نوم الرضع في غرفة الوالدين يخفض ساعات نومهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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نوم الرضع في غرفة الوالدين يخفض ساعات نومهم

نوم الرضع في غرفة الوالدين يخفض ساعات نومهم
المناطق_متابعات

من المعروف أن نوم الرضيع في غرفة واحدة مع والديه يتسبب في حرمانهما من النوم بعض الوقت.
غير أن دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن هذا الأمر يجعل الأطفال أيضا ينامون لوقت أقل.
وأشارت الدراسة إلى أن مشاركة الأطفال لغرفة النوم نفسها مع والديهم بعد سن ستة أشهر تجعلهم يفقدون 40 دقيقة من ساعات نومهم الطبيعية كل ليلة.
وقال الباحثون إن نوم الأطفال مع الوالدين أيضا يجعلهم يفقدون قدرتهم على تهدئة أنفسهم ويكونون عرضة لنوبات غضب والإصابة بالبدانة بسبب قلة ساعات نومهم الطبيعية.
ووجد الباحثون أن الأطفال في عمر تسعة أشهر الذين ينامون بغرف مستقلة تبلغ ساعات نومهم كل ليلة نحو عشر ساعات ونصف الساعة، بينما يبلغ عدد ساعات نوم الأطفال في نفس العمر الذين يتشاركون نفس الغرفة مع الوالدين تسع ساعات و47 دقيقة.
وعزا الباحثون ذلك إلى تزايد احتمالية نقل الأطفال إلى سرير الوالدين خلال الليل لتهدئتهم، فضلا عن إرضاعهم للعودة مجددا إلى النوم، الأمر الذي قد يعود الطفل على عادة الاحتياج الدائم إلى الانتباه.
وقال الباحثون إن الجميع يعرف أن قلة ساعات النوم ترتبط بمشكلات عاطفية وسلوكية لدى الأطفال، إلى جانب إصابتهم بالبدانة، موضحين أن الوالدين يجب ن يفكرا في إعطاء الطفل غرفة نوم خاصة به من عمر ستة أشهر.

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