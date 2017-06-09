 المرأة اليمنية أولى ضحايا بطش المليشيات الانقلابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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المرأة اليمنية أولى ضحايا بطش المليشيات الانقلابية

المرأة اليمنية أولى ضحايا بطش المليشيات الانقلابية
المناطق_متابعات

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان أن المرأة اليمنية هي أولي ضحايا بطش وممارسات المليشيات الانقلابية.
وقال عضو التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الانسان هاني الأسودي في كلمة للتحالف ألقاها اليوم بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان إنه منذ الانقلاب الحوثي على السُلطة الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014 م زادت الممارسات التميزية ضد المرأة بعد تهميش الحركات والمنظمات النسائية الفاعلة كافة في اليمن، وأصبحت المرأة في اليمن في ظل سياسات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هي أولى ضحايا بطش وعدوانية المليشيات .
وأوضح معاناة المرأة اليمنية من كثير من الانتهاكات التي تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية ، فضلًا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف الأسودي في كلمته أنه في بلد مثل اليمن حيث تحوز العادات والتقاليد على مرتبة متقدمة في هرم التشريع القانوني، كان التعرض للمرأة أو محاولة إيذائها يُشكل “عيبًا أسودًا” رغم التمييز السلبي الذي كان موجود في القانون والممارسة ، ولكن مليشيا الحوثي وصالح ارتكبت جرائم فادحة بحق المرأة ضاربة بذلك العيب الأسود عرض الحائط ومتجاوزة كل الحدود مما يجعل تحالف رصد يتقدم يتساءل عما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لوضعيات مثل اليمن، حيث تسيطر جماعات مسلحة غير نظامية على حياة الملايين من الناس وتمارس تميزًا سلبيًا ضد المرأة في كثير من المجالات الحياتية –

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