الفواكه المجففة لها نفس فوائد الفاكهة العادية

أشارت أحدث الدراسات الغذائية الفرنسية التي أجريت في جامعة “باريس” أن الفواكه الجافة لها نفس فوائد الفاكهة العادية فهي غنية بالسكريات لذلك فيمكن تناولها قبل الرياضة وخاصة بالنسبة لماراثون الجري والأكثر طاقة حرارية هي العنب والبلح والمشمش المجفف. .

وأوضحت الدراسة أن العنب “الأبيض أو الأسود” هو ملك الفاكهة الجافة لأنه غني بالحديد وفيتامين “ب” ويحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغناسيوم. وأشارت إلى أن البلح والتين والخوخ المجفف أغنياء بالسكريات وفقراء في الدهون، وأن المشمش غني بالبوتاسيوم والموز غني بالماغنسيوم، والتين فهو المصدر الأساسي للكالسيوم.