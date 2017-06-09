 ضبط وإغلاق مصنع مخالف لعبوات مياه زمزم المقلدة بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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ضبط وإغلاق مصنع مخالف لعبوات مياه زمزم المقلدة بمكة

ضبط وإغلاق مصنع مخالف لعبوات مياه زمزم المقلدة بمكة
المناطق_مكة

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة مصنعاً وهمياً لتعبئة مياه زمزم المغشوشة يديره مجموعة من الوافدين من جنسيات آسيوية، حيث استغلوا حوشاً عشوائياً في منطقة البيضاء بطريق الخواجات جنوبي مكة ليكون مقراً لهم لممارسة الغش.
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي, أن فرق البلدية رصدت الموقع الذي استغله الوافدين في تصنيع وإنتاج العبوات المقلدة لمياه زمزم, وعلى الفور تمت مداهمة الموقع واكتشاف تخزين عبوات زمزم بكميات كبيرة جداً تقدر بأكثر من (1700) عبوة زمزم معدة للتوزيع ، عدا العبوات الفارغة والاستكرات ، وتم إتلافها في حينه واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين .
وأكد الحربي, أن البلدية تبذل جهودًا كبيرة خلال هذه الأيام في كامل نطاق المنطقة المكتظة بالزوار والمعتمرين والسكان لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها ، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المراقبون في متابعة ومنع الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية غير المرخصة والقضاء على جميع الظواهر السلبية, وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار الكرام خلال هذه الأيام المباركة .

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