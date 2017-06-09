مانشستر يونايتد يقرر الاستغناء عن خدمات إبراهيموفيتش

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاستغناء عن خدمات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، وذلك بعد موسم واحد فقط قضاه المهاجم بالنادي.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي بعقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لعام آخر.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة في الركبة في أبريل الماضي يتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى الموسم المقبل ، وقد غاب اسمه عن قائمة اللاعبين الذين قرر مانشستر استمرارهم بالفريق ، والتي أعلنتها رابطة الدوري الإنجليزي اليوم.