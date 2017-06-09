القافزين إلى المشهد السياسي الخليجي

أكد المحلل السياسي مبارك ال عاتي بأن هناك العديد من المتكسبين في قضايا المنطقة والذين بدأو في القفز إلى المشهد السياسي الخليجي غير مدركين أن القيادة السعودية لن تسمح لأي أحد أن يعبث في خاصرتها الخليجية

متعجباً من مسارعة البرلمان التركي إلى تمرير قانون نشر جنود اتراك في قطر وفقا لاتفاقية وقعها الطرفان 2016 في الوقت الذي لم يسمح هذا البرلمان بنشر الجيش التركي في سوريا التي مازالت تترنح تحت ملفات المصالح الدولية والتدخل السافر من ايران وروسيا.

مشيراً أن الأزمة القطرية قضية خليجية بحته سيتم حلها في إطار البيت الخليجي الواحد ولن يتم انهاءها إلا وفق وساطة سمو أمير دولة الكويت.

وأوضح أن المملكة والإمارات والبحرين ودول عربية وإسلامية لم تقدم على قطع كافة العلاقات مع حكومة قطر إلا بعد أن طفح الكيل وفقد الأمل في أن تعود حكومة الدوحة عن سياساتها النشاز عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت هذا المنحى بعد الانقلاب الذي جرى في الدوحة عام 1995 والذي بدأ معه الانتفاخ السياسي وبدأت قطر في دعم كل حركة أو منظمة تعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول العربية وبشكل اخص دول الخليج العربي.

وتابع”ال عاتي” بدأت في عقد اتفاقيات إقامة قواعد عسكرية أجنبية واستقطبت مراكز التجسس والأبحاث الدولية مثل مركز ( راند) في مسعى منها لتقييض وحدة واستقرار السعودية وفي طموح كاذب وغير منطقي للقفز على واقعها السياسي والجيوسياسي ومحاول تخطي وتحجيم الدور السعودي ومعارضته في كثير من القضايا والملفات إضافة الى ماتم رصده مؤخرا من دعم قطري سافر لعصابات التخريب والشغب والارهاب في القطيف والعوامية وماتم رصده من دعم لعناصر الشغب والارهاب في البحرين وسعي لاسقاط نظام الحكم هناك.

وختم قائلاً “على الدوحة إدراك أن قطع العلاقات ماهي إلا مرحلة من مراحل التقويم السياسي لسلوكها المتعارض مع المصالح الحقيقية للشعب القطري ولشعوب دول مجلس التعاون وأن دول المجلس لن تسمح بأي مغامرة سياسية تؤدي إلى جلب العدو الإيراني على خاصرة المملكة العربية السعودية كما لن تسمح لحكومة الدوحة بالقفز في الظلام واختطاف قطر إلى المجهول فالظرف السياسي لايحتمل اي مهاترات من شأنها تعطيل المشروع السعودي لمجابهة الاطماع التوسعية لنظام طهران الارهابي