زورق حربي إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها للمياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا تابعًا لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربعة مراحل ولمسافة أقصاها 278 متراً.

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.