الضباح: آرت سكوير تسدل الستار بـ30 ألف زائراً وزائرة و70 مشاركاً ومشاركة

أسدلت آرت سكوير الستار على أنشطتها وسط زيارات تجاوزت الـ30 ألف زائر على مدى سبعة أيام ، أقيمت بحديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، وسجلت كأبرز حدث ثقافي فني بمنطقة القصيم ، حيث لقيت أقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول ، والتي أقيمت بتنظيم من قبل جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة اسبيشل باراتي خلال الفترة من 7 وحتى 13 رمضان الحالي ، بموافقة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

واحتوت فعالية آرت سكوير على أعمال فنية تنوعت ما بين لوحات نحت ورسم وتصوير وغيرها من إبداعات أنامل الشباب والفتيات السعوديين احتضنتها فعالية آرت سكوير ، حيث استقبلت على مدار إقامتها العديد من الزوار الذين اكتشفوا أعمالاً فنية تحمل رسائل تطرح المواضيع الاجتماعية والثقافية والبيئية ، واستخدام الفنانون في تنفيذها طرقاً مختلفة.

وكرمت مجموعة بارتي المنظم لفعالية آرت سكوير المشاركين والعاملين بالفعالية ، بحضور المشرف العام على الفعالية أحمد الصقري ، وعضو جمعية الثقافة والفنون سلمان الضباح.

وأوضح سلمان الضباح عضو جمعية الثقافة والفنون ، أن آرت سكوير ، أقيمت بأسلوب متجدد ومتطور ، تكتسب في أهميتها وطموحها في بلورة التجربة التشكيلية الفنية البصرية التي تمثل في سياق الحركة الثقافية ظاهرة متحركة وغنية بالمفاجآت والمواهب الجديدة المبدعة من الشباب والفتيات السعوديين ، بالإضافة إلى مشاركة فنانين يمثلون مختلف الأساليب الفنية ويتعاملون مع شتى الخامات الفنية ويعبرون عن مختلف الأجيال التي توالت على حركة الإبداع التشكيلي المعاصر في المنطقة ، كما شاهدنا بجانب الروّاد الفنيين مشاركة لجيل الوسط وفنانون من جيل المبدعين الجدد الذين يمثلون امتداداً للروّاد وأمل المنطقة في تشكيل رائد جديد في عالم الفنون التشكيلية.

وكشف الضباح أن عدد المشاركين والمشاركات في آرت سكوير بلغ 70 مشاركاً ومشاركة ، كما أنها أتاحت فرصة عمل لـ45 شاباً وفتاة ، مبيناً أنه وبحسب المنظمين للفعالية تجاوز عدد الحضور 30 ألف زائر وزائرة خلال مدة الفعالية والمتمثلة بسبعة أيام ، مشيراً إلى أن آرت سكوير وغيرها من الفعاليات الأخرى ستجعل من جمعية الثقافة والفنون محط اهتمام الوسط الثقافي والفني ، وهو ما يحرص عليه مدير الجمعية وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة ـ يحفظه الله ـ على المشاركة وإيجاد الفعاليات الخاصة بالجمعية ، إيماناً بأن الثقافة هي ناتج بشري يوثق لحياة الإنسان وتفاعله مع محيطه وهي ما يبقى ليبرهن على وجود الحضارة كما هي الحال في جميع الحضارات القديمة والتي لم يبق منها غير المنتج الثقافي والفني ، موضحاً أن منطقة القصيم كانت ولا زالت مهداً لاحتضان مصادر الاشعاع الفني انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الرسالة التي يحملها الفن وقدرته على تقديم صورة مشرقة عن المنطقة وإنسانها ، لافتاً إلى أن فعالية آرت سكوير تأتي إحدى شواهد التميز الفني التي تشهدها المنطقة ، حيث تأتي أهمية الفنون التشكيلية والتي تعد أبرز منتجات الحضارة لطبيعتها الملموسة والقدرة الفعلية على إبصارها ، كما أن الصورة أصبحت في زمننا هي الأداة الرئيسية للتواصل بغض النظر عن اللغة المنطوقة ما يجعل الفنون التشكيلية والبصرية لغة عالمية يمكن للجميع أن يدركها ويفهمها.

ولفت الضباح الانتباه إلى أن الفنان في المنطقة له كل التقدير على ما يحمله من هم في توصيل رؤية وقراءة جديدة لما يختزله من هموم وقضايا وقصص يعايشها في عصرنا هذا ليقدم لنا عصارة جهده وتفكيره ، وأن الجمعية تسعى إلى احتضان الإبداع الفني وتقدير الفنانين المبدعين وتسليط الضوء على تجاربهم الرائدة ، والارتقاء بوعي المجتمع بأهمية منجز الفن التشكيلي والتعريف به ، مشيراً إلى أن هناك تعاون وثيق بين الجمعية والفنانين ، كون الفن التشكيلي يعد رافدا أساسياً للرؤية الثقافية السعودية ومنصة إبداعية وأداة تفعيل لتعاون الجمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل ريادة المنطقة في مجال الفن التشكيلي وتعليم الفنون بمختلف أنواعها ، مشيراً إلى تعاون الجمعية مع مجموعة بارتي يأتي خير شاهد على التناغم ما بين القطاع الحكومي والخاص ، مما أنتج لنا حدثاً فنياً مستلهمًا حالات الفنان بتجريدها وعفويتها ، وخلق لنا جواً من المتعة في جمع محبي الفن تحت سقف واحد لتبادل الخبرات وتقريب التجربة الإبداعية المحترفة ، كما أن الفعالية فرصة لإبراز أعمال فنية فكرية مختلفة ، يتحدث فيها كل فنان عن انفعالاته اتجاه تعابير أو أحداث شهدتها حواسه أمام جمهوره من متذوقي الفن ، كما تتيح استدراج الإنسان الفنان برؤيته وشغفه الخاصين وتجربته غير المؤطرة بعنوان أو نسج معين.

وقدم الضباح ، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على موافقته إقامة آرت سكوير وتمديد أيامها ، و لمقام الإمارة على التعاون الملموس ، مزجياً الشكر لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي على تهيئة المركز لإقامة الفعالية ، ومدير فرع وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الحنيشل ، وتفاعل مدير جمعية الثقافة والفنون عبدالله الزيد ، ومدير تلفزيون القصيم فهد العمر ، ومدير المركز الحضاري عبدالسلام القاسم ، وكافة وسائل الإعلام ، مثمناً لكل فنان قدم جهده في هذه الفعالية من خلال ما قدموا لنا من تجربة فريدة ، منوهاً بالدور الذي قدمه المشرف العام على الفعالية أحمد الصقري ، ومشيداً بما قدمته مجموعة بارتي من روعة في الإعداد والتنظيم ممثلة بمسئوليتها منيرة العميريني ، التي أبدعت وأجادت في الترتيب والإخراج الغير تقليدي ، وكافة العاملين والعاملات ، مما جعلنا نعتز بالمستوى الذي ظهرت به الفعالية التي باتت محل إعجاب وثناء الجميع.