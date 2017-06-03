 الرئيسان المصري والامريكي يؤكدان ضرورة مواصلة التصدي للإرهاب والوقوف ضد الجماعات والدول التي تدعمه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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الرئيسان المصري والامريكي يؤكدان ضرورة مواصلة التصدي للإرهاب والوقوف ضد الجماعات والدول التي تدعمه

الرئيسان المصري والامريكي يؤكدان ضرورة مواصلة التصدي للإرهاب والوقوف ضد الجماعات والدول التي تدعمه
المناطق _واس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم ضرورة مواصلة التصدي الحاسم للإرهاب، وأهمية الوقوف معًا جبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة، والدول التي تقوم بتمويله وتدعمه سواء مادياً أو معنوياً.
واتفق الرئيسان خلال الاتصال على أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل في الشئون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة.
وشدد الرئيسان على عزم مصر والولايات المتحدة مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائي.
وأفاد المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف بأن الرئيسين السيسي وترامب بحثا، ايضًا خلال الاتصال ، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس المصري بمشاركة الرئيس الأمريكي الفعالة في قمة الرياض في مايو الماضي، وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة.

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