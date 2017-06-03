بالفيديو :ترامب يدعو قطر للتوقف عن تمويل ودعم الإرهاب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة قطر بأن تكون من بين الدول المسؤولة، وبذل المزيد بسرعة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة): “اتفقت مع وزير الخارجية الأمريكي والقيادة العسكرية على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب ووقف دعمه”.

وقدّم الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمم التاريخية الاستثنائية التي عُقدت مؤخراً في الرياض، معربا عن أمله في أن تكون بداية لنهاية الإرهاب