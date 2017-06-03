إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش عبر جزيرة فرسان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن /ساهر بن محمد الحربي بأنه تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر جزيرة فرسان بمنطقة جازان ، حيث تم ، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس ١٤٣٨/٩/١٣هـ ، مباشرة بلاغ من مواطنين عن الاشتباه في واسطة بحرية إقتربت من شاطيء الجزيرة قبل أن تعود أدراجها الى حيث أتت ، وبتمشيط موقع توقفها تم ضبط (٤٨٥) كجم من الحشيش المخدر مخفية تحت الأحراش (الأشجار) ، وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق