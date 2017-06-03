 إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش عبر جزيرة فرسان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش عبر جزيرة فرسان

إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش عبر جزيرة فرسان
المناطق _جازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن /ساهر بن محمد الحربي بأنه تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر جزيرة فرسان بمنطقة جازان ، حيث تم ، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس ١٤٣٨/٩/١٣هـ ، مباشرة بلاغ من مواطنين عن الاشتباه في واسطة بحرية إقتربت من شاطيء الجزيرة قبل أن تعود أدراجها الى حيث أتت ، وبتمشيط موقع توقفها تم ضبط  (٤٨٥) كجم من الحشيش المخدر مخفية تحت الأحراش (الأشجار) ، وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق

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