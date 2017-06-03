 سفير الإمارات بواشنطن: ينبغي لقطر الالتزام بمراجعة سياساتها الإقليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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سفير الإمارات بواشنطن: ينبغي لقطر الالتزام بمراجعة سياساتها الإقليمية

سفير الإمارات بواشنطن: ينبغي لقطر الالتزام بمراجعة سياساتها الإقليمية
المناطق _واشنطن

قال سفير الإمارات بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن بلاده قالت إنه ينبغي لقطر الإقرار بالمخاوف المتعلقة “بدعمها المقلق للإرهاب” وأن “تراجع سياساتها الإقليمية”.
وقال السفير يوسف العتيبة في بيان اطلعت عليه رويترز “الإمارات ترحب بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة دعم قطر المقلق للإرهاب. الخطوة التالية هي أن تقر قطر بهذه المخاوف وتلتزم بمراجعة سياساتها الإقليمية”.
وأضاف :”سيوفر هذا الأساس الضروري لأي مناقشات”.

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