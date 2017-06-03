سفير الإمارات بواشنطن: ينبغي لقطر الالتزام بمراجعة سياساتها الإقليمية

قال سفير الإمارات بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن بلاده قالت إنه ينبغي لقطر الإقرار بالمخاوف المتعلقة “بدعمها المقلق للإرهاب” وأن “تراجع سياساتها الإقليمية”.

وقال السفير يوسف العتيبة في بيان اطلعت عليه رويترز “الإمارات ترحب بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة دعم قطر المقلق للإرهاب. الخطوة التالية هي أن تقر قطر بهذه المخاوف وتلتزم بمراجعة سياساتها الإقليمية”.

وأضاف :”سيوفر هذا الأساس الضروري لأي مناقشات”.