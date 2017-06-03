“سي بي إس” تخترق كواليس ترامب و الموقف الأمريكي حساس للغاية

ذكرت محطة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية أن الـ24 ساعة الماضية شهدت قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب باتخاذ موقف شديد اللهجة ضد قطر، رغم أنها من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، ويوجد بها 10 آلاف جندي أمريكي.

وقالت المحطة إن الموقف الأخير الذي اتخذته إدارة ترامب يؤكد صدق عزمها على مساندة الموقف الخليجي بقيادة السعودية بعد القرار الذي أصدروه معًا مطلع هذا الأسبوع بمقاطعة قطر.

ونبهت المحطة إلى أنه من الواضح أن ترامب اختار الوقوف في صف المملكة، ونقلت عن مراسلتها للشؤون الخارجية نارجرت برينان، أن إدارة ترامب طالبت قطر بقطع علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين.

ويشمل هذا الطلب الإخوان الموجودين داخل أراضيها أو خارجها، بما في ذلك أعضاء الجماعة المقيمون في الأردن. وقامت الإدارة الأمريكية كذلك بمطالبة قطر بوقف جميع أشكال الدعم التي تقدمها لعدد من الجماعات الإرهابية في سوريا المعروف انتماؤها الفكري إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وكذا جميع الجماعات الأخرى التابعة لها.

وأشارت المحطة إلى أن البيت الأبيض شدد على ضرورة قيام قطر بالاستجابة لهذه المطالب قبل أن يتم إنهاء قرار المقاطعة الذي أصدرته في حقها المملكة وعدد من العواصم العربية وأدى إلى وقوع تلك الدولة الخليجية الصغيرة في حالة من العزلة.

ولفتت المحطة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف في موقف حساس للغاية فيما يتعلق بالأزمة الراهنة في المنطقة، خاصةً أن قطر بها عدد كبير من القوات الأمريكية المنتشرة في عدة قواعد عسكرية.