الشيخ السبحي: خدمة حكومتنا الرشيدة نفتخر بها وعطائهم وكرمهم ينبوعاً لا ينضب لكل فئات المجتمع

نوه الشيخ سعيد بن جمعان راشد السبيحي شيخ قبيلتي بني حرير وبني عدوان بالتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين بصرف مخصصات شهريه لمشايخ ومعرفي القرى بواقع 10000 لشيخ الشمل و 7000 لشيخ القبيلة و 4000 للمعرف وقال : إن تلك المكرمات السخية جاءت تكريماً لدورهم الذي ظلوا يمارسونه إيماناً منهم بأهمية خدمة وطنهم ومواطنيه وحكومتنا الرشيدة وكان لهم دور بارز في التنسيق مع الجهات المعنية الأمنية وغيرها لخدمة القرى ومواطنيها والمساهمة أيضاً في تسوية الخلافات الشخصية بين أبناء القبيلة عموماً وهذا الدور الهام والبارز جعل منهم جنود مجندة في كل وقت للقيام بالدور المطلوب منهم لكي ينعم المجتمع بنعمة الأمن والأمان وتبادل الاحترام والتقدير بين الجميع وجعل من ذلك الجميع أخوة متحابين .

وأعرب الشيخ سعيد السبيحي عن عميق شكره وتقديره باسمه ونيابة عن معرفي قرى بني حرير وبني عدوان وابناء القبيلتين عموماً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده وحكومتنا الرشيدة ولسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير / حسام بن سعود بن عبدالعزيز لما تبذله القيادة الرشيده من اهتمام ورعاية لمواطنيها في مختلف المدن والقرى والهجر وما تلك اللفته الكريمه من سيدي خادم الحرمين الشريفين لمشايخ القبايل ومعرفي القرى بصرف مخصص شهري لهم اعتبارا من هذا الشهر الكريم الا خير دليل على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ لأبناء الوطن عموماً وتقدير كل من يعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء .

وقال إننا نؤكد في كل موقف ولائنا وتفانينا لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا في أي مكان وفي أي ظرف داعين الله ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ويرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم تحت راية التوحيد وينصرهم على عدوهم .

الجدير بالذكر الى ان قبيلتي بني حرير وبني عدوان تضم ثلاثين قرية ولكل قرية معرف من أبنائها ويعتبر موقع هذه القبيلتين الواجهة الشمالية لمنطقة الباحة وقد اختيرت قممها العالية مقراً للواء الجبلي بشمرخ لقواتنا المسلحة .