شباب خير أمة بالخبر يطلقون حملة “لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية”

انطلقت حملة ( رمضان أمان ) وهي مبادرة خليجية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية السلامة المرورية للحد من الحوادث المرورية ،والسرعة الزائدة الناتجة عن محاولة بعض السائقين إدراك وقت الإفطار.

تحت شعار ( لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية )،و بإشراف من جمعية العمل التطوعي وبتنفيذ من مؤسسة شباب خير أمة.

وتهدف من خلال الحملة توزيع ( 200.000 ) وجبة إفطار على قائدي المركبات في مدينة الدمام.

وتتوزع بثلاث نقاط في الدمام :

الأولى عند إشارة أستاد الامير محمد بن فهد

والثانية عند إشارة فندق الشيراتون

والأخيرة عند إشارات دوار الصدفة.