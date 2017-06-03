 شباب خير أمة بالخبر يطلقون حملة “لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي يدعو قطر إلى وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر تونس: تحقيق حول تحويل أموال قطرية من تونس لمنظمات إرهابية في ليبيا نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب “الغزواني” المصرف المركزي الإماراتي يصدر تعميمين للبنوك بشأن المعاملات مع بنوك قطرية شباب خير أمة بالخبر يطلقون حملة “لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية” الشيخ السبحي: خدمة حكومتنا الرشيدة نفتخر بها وعطائهم وكرمهم ينبوعاً لا ينضب لكل فئات المجتمع “سي بي إس” تخترق كواليس ترامب و الموقف الأمريكي حساس للغاية سفير الإمارات بواشنطن: ينبغي لقطر الالتزام بمراجعة سياساتها الإقليمية أمن عسير يلقي القبض على السجين الهارب في بلقرن مغردون يطالبون بمحاسبة شاب قام بصفع عامل ! إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش عبر جزيرة فرسان بالفيديو :ترامب يدعو قطر للتوقف عن تمويل ودعم الإرهاب
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

شباب خير أمة بالخبر يطلقون حملة “لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية”

شباب خير أمة بالخبر يطلقون حملة “لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية”
المناطق _ رواف القحطاني
انطلقت حملة ( رمضان أمان ) وهي مبادرة خليجية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية السلامة المرورية للحد من الحوادث المرورية ،والسرعة الزائدة الناتجة عن محاولة بعض السائقين إدراك وقت الإفطار.
تحت شعار ( لا تجعل صيامك عذراً للمخالفات المرورية )،و بإشراف من جمعية العمل التطوعي وبتنفيذ من مؤسسة شباب خير أمة.
 وتهدف من خلال الحملة توزيع ( 200.000 ) وجبة إفطار على قائدي المركبات في مدينة الدمام.
وتتوزع بثلاث نقاط في الدمام :
الأولى عند إشارة أستاد الامير محمد بن فهد
والثانية عند إشارة فندق الشيراتون
والأخيرة عند إشارات دوار الصدفة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>