نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب “الغزواني”

قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان رأس أبن الشهيد الرقيب أحمد بن جبران الغزواني وقال له افتخر بوالدك ، وذلك الليلة ، خلال نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب الرقيب أحمد بن جبران مسعود الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بجبل الدود بقطاع الخوبة بمنطقة جازان .

وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لمنزل والد الشهيد بمركز بلغازي التابع لمحافظة العيدابي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبه عبر والد وذوي الشهيد الغزواني عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها المواطنين في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقال ابن الشهيد انا فخور بوالدي وبما قدمه في سبيل الوطن وأضاف اريد ان اصبح ضابطا لخدمة وطني كما فعل والدي .

حضر واجب العزاء ، مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي ، ورئيس مركز بلغازي عبدالله بن علي الحمدي وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن غزواني وعدد من المشائخ والمسؤولين.