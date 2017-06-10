تونس: تحقيق حول تحويل أموال قطرية من تونس لمنظمات إرهابية في ليبيا

أعلن وزير الدفاع التونسي “فرحات الحرشاني”، اليوم الجمعة، أنه تمّ فتح تحقيق قضائي حول تصريحات أحد القادة العسكريين بليبيا، أكد فيها تحويل أموال قطرية من تونس باتجاه ليبيا لمصلحة مجموعات إرهابية في ليبيا.

وأضاف الحرشاني في مؤتمر صحفي أنه سيتمّ التثبت من هذه التصريحات وتداعياتها على أمن تونس التي تتّسم دائمًا بموقفها المتّزن على المستوى الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد “أحمد المسماري” تحدث عن تحويل أموال قطرية لإرهابيين في ليبيا عبر بنك تونسي.

وأكد المسماري، قبل يومين، في مؤتمر صحفي، في بنغازي، أنّ “ضابطًا في الاستخبارات القطرية يعمل كثيرًا في تونس يقوم بتمويل الإرهابيين في ليبيا، من خلال تحويله أموالًا من حساب له في بنك بتونس نحو فرعه بـ”تطاوين” جنوب تونس، ومن ثمّ تصل هذه الأموال إلى ليبيا مقدّرًا حجمها بنحو “8” مليارات دولار”.

وطالب الخبير الاقتصادي والمالي “عز الدين بن سعيدان” البنك المركزي التونسي “بالتحرك الفوري والقيام بالتدقيق في العمليات المالية في البنوك التي لن تُمحى من الأنظمة المعلوماتية لإعادة تشخيصها ومعرفة الحقيقة”.