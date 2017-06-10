 وزير الخارجية الأمريكي يدعو قطر إلى وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية الأمريكي يدعو قطر إلى وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر

وزير الخارجية الأمريكي يدعو قطر إلى وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر
المناطق _واس

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون قطر إلى فعل المزيد بشأن وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر وبسرعة أكبر.
وقال تيليرسون في بيان صحفي تلاه اليوم في مقر الخارجية في العاصمة واشنطن “قبل ثلاثة أسابيع، انضم الرئيس إلى قادة مجلس التعاون الخليجي في عرض قوي للشراكة، ونبذ التطرف، وهزيمة الإرهاب بجميع أنواعه في المنطقة وحول العالم”.
وأضاف: الآن تود الولايات المتحدة أن تجدد التأكيد على التزامها بروح القمة” في إشارة إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مكافحة التطرف تتطلب إجماعاً إقليميًا وعالمياً وتفاهماً متبادلًا حيث خلقت قمة دول مجلس التعاون الخليجي منصة لتحقيق هذا التوافق والتفاهم ، وندعو قطر إلى الاستجابة إلى المسائل التي تقلق جيرانها فقطر لديها تاريخ من دعم المجموعات السياسية المختلفة من الناشطين إلى العنف.
وأضاف : كما يجب على الآخرين أيضا أن يواصلوا القضاء على الفصائل التي تدعم العنف”، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان محل التزام جميع من شارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية .

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