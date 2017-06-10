 رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط: قطر تُعزل وسترضخ لشروط المملكة بالنهاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط: قطر تُعزل وسترضخ لشروط المملكة بالنهاية

رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط: قطر تُعزل وسترضخ لشروط المملكة بالنهاية
المناطق _ الرياض

قال “فوزا جرجس”، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن إعلان كل من المملكة والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ، قطع العلاقات مع قطر، لن تُحل كما في العام 2014.
جاء ذلك في مقابلة لجرجس مع الزميلة هالة غوراني لـCNN حيث قال: “قطر لديها حدود برية مع المملكة هي الوحيدة، وفعليا هي معزولة وتنزف وتُخنق بدون هذا الممر البري، ولكن هذا ليس الأمر وحسب، هل تستطيع قطر أن تتصدى لكل من مصر والسعودية أكبر قوتان مؤثرتان في المنطقة؟ وأعتقد أن قطر في النهاية ستقبل الشروط التي وضعتها المملكة.”
وحول الشروط التي ستضطر قطر لقبولها على حد تعبيره جرجس، فإنها تتمثل بـ”وقف دعم الجماعات الإرهابية، وقبول طرح أن إيران منافس في المنطقة ولابد من مواجهتها، بالإضافة إلى عدم استخدام الجزيرة التي تعتبر إحدى أهم القنوات الفضائية لانتقاد ليس فقط الدول الخليجية بل مصر أيضا، وهذه شروط في غاية الأهمية.”

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