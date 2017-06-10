 ابناء حي الشهداء الشمالية يوجهون رسالتهم لأبطال الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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ابناء حي الشهداء الشمالية يوجهون رسالتهم لأبطال الحد الجنوبي

ابناء حي الشهداء الشمالية يوجهون رسالتهم لأبطال الحد الجنوبي
المناطق _عادل الزهراني

إحساسا  بدورهم  الاجتماعي  والشعور  بروحانية  رمضان  والألفة  بين  أبناء  الحي  أقام  أبناء حي  الشهداء  الشمالية  بمحافظة  الطائف  مركازا  لتجمع  أبناء  الحي  وقد  أعد  برنامجا  يوميا  يبدأ  بإفطار  جماعي على  أرواح  شهداء  الواجب    بجوار  جامع  الأمير سلطان  رحمه  الله   ثم  بعد  صلاة  التراويح  هناك  مركاز  والعاب  مختلفة  ومسابقات  وعرض  للسيارات  القديمة  إضافة  للبس  الحجازي  الذي  يتزين  به  شباب  الحي  ويوجد  بمكان  المركاز  عدد من  الرسومات  لعلم  المملكة العربية السعودية  وصورة  لخادم الحرمين الشريفين  وصورة  لجنودنا  المرابطين  على  الحد  الجنوبي وتواقيع  بدعوات  صادقة  لهم    التي  لفتت  نظر  جميع  المارين  والزائرين  لموقع  الفعالية  وتحدث  محمد الزهراني  نيابة  عن  أبناء الحي  أن  تجمعنا  سنويا  ولكن  مايميز  هذه  السنة  تنوع  الفعاليات  ومشاركة إخواننا    المقيمين  المركاز  والإفطار  الجماعي  إفطار  صائم  وأيضا  الزيارات  التي  نحظى  بها  من عدد من  كبار  السن  وبعض  سكان  الحي  السابقين  حتى  من خارج  المحافظة  ونتمنى أن  يصل  صوتنا  لمن  يهمه الأمر  لتبني  مثل  هذه  التجمعات  لأن  المكان  ينقصنا  إضافة  للدعم  ماديا  ومعنويا   لأن  كل  الجهود  شخصية  اشكر  جميع  من شاركنا  وعمل  من بداية  الشهر  الكريم  فهم  يستحقون  كل  تقدير  ونطمح  في  السنوات  القادمة إلى  الأفضل  بعد  توفيق الله  تعالى.

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