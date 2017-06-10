ابناء حي الشهداء الشمالية يوجهون رسالتهم لأبطال الحد الجنوبي

إحساسا بدورهم الاجتماعي والشعور بروحانية رمضان والألفة بين أبناء الحي أقام أبناء حي الشهداء الشمالية بمحافظة الطائف مركازا لتجمع أبناء الحي وقد أعد برنامجا يوميا يبدأ بإفطار جماعي على أرواح شهداء الواجب بجوار جامع الأمير سلطان رحمه الله ثم بعد صلاة التراويح هناك مركاز والعاب مختلفة ومسابقات وعرض للسيارات القديمة إضافة للبس الحجازي الذي يتزين به شباب الحي ويوجد بمكان المركاز عدد من الرسومات لعلم المملكة العربية السعودية وصورة لخادم الحرمين الشريفين وصورة لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وتواقيع بدعوات صادقة لهم التي لفتت نظر جميع المارين والزائرين لموقع الفعالية وتحدث محمد الزهراني نيابة عن أبناء الحي أن تجمعنا سنويا ولكن مايميز هذه السنة تنوع الفعاليات ومشاركة إخواننا المقيمين المركاز والإفطار الجماعي إفطار صائم وأيضا الزيارات التي نحظى بها من عدد من كبار السن وبعض سكان الحي السابقين حتى من خارج المحافظة ونتمنى أن يصل صوتنا لمن يهمه الأمر لتبني مثل هذه التجمعات لأن المكان ينقصنا إضافة للدعم ماديا ومعنويا لأن كل الجهود شخصية اشكر جميع من شاركنا وعمل من بداية الشهر الكريم فهم يستحقون كل تقدير ونطمح في السنوات القادمة إلى الأفضل بعد توفيق الله تعالى.