 خبير تركي: على تركيا التزام الحياد والاستقامة في التعامل مع الأزمة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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خبير تركي: على تركيا التزام الحياد والاستقامة في التعامل مع الأزمة الخليجية

خبير تركي: على تركيا التزام الحياد والاستقامة في التعامل مع الأزمة الخليجية
المناطق _الرياض

دعا الكاتب والمحلل السياسي التركي “أوكتاي يلماز”، بلاده إلى مواصلة التزام الحياد والاستقامة في التعامل مع الأزمة الخليجية وعدم إثارة طرف ضد طرف آخر، وأن تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
وأضاف يجب على “تركيا أن توازن العلاقات مع الجميع، وأن الخلاف بين الأطراف الصديقة لتركيا مؤسف وعليها تخفيف الخلاف وإيجاد حل له، والتقريب بين وجهات نظر الأطراف المختلفة”.
وحول نشر قوات في قطر، أكد أن اتخاذ هذا القرار فيه رسالة مفادها أن أنقرة تقف إلى جانب قطر، لكن تركيا في الوقت ذاته تعمل على عدم استفزاز الأطراف الأخرى وهي تبقي على توازن علاقاتها مع السعودية والإمارات لأنها تربطها علاقات جيدة معهما ومصالح مشتركة.
وأقر البرلمان التركي، الأربعاء، قانونا يقضي بالسماح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر، وفق الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في العام 2007، بعد حصوله على تأييد 240 نائبا.

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