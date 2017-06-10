شرطة الرياض تكشف تفاصيل المشاجرة الجماعية في “النظيم”

كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، تفاصيل مقطعَيْ الفيديو المتداولَيْن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية، استُخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء، وأشارت المعلومات إلى وقوعها في حي النظيم بمدينة الرياض.

وأوضح أن المشاجرة وقعت بتاريخ 22-8-1438 بحي النظيم، بالقرب من إحدى المدارس، بين كل ( أحمد م ع / سعودي 19 عامًا، خضيري م ع / سعودي 18 عامًا، عبدالرحمن ف ع / سعودي 19 عامًا، خالد ع ع / سعودي 18 عامًا، وائل ص ع / سعودي 18 عامًا، وخالد ص ع / سعودي 22 عامًا)

وأشار إلى أن الرابع أصيب بجروح قطعية في الرقبة والذراع اليمنى وسحجات في أماكن متفرقة من جسمه، وأُصيب الخامس بجروح قطعية في فروة الرأس والذراع اليسرى، كما أُصيب السادس بكسر في أصبع اليد مع قطع في الوتر.

وأضاف: تم ضبط أطراف الشجار، وإيقافهم بمركز الشرطة المختص، وسماع أقوالهم، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقهم، ومن ثم إيداع الأول والثاني والثالث السجن العام بموجب مذكرة الإيقاف الصادرة عن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، وإطلاق الرابع والخامس والسادس بالكفالة النظامية.