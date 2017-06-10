 الإدارة الأمريكية تبدأ تضيق الخناق على اللوبيات الإيرانية في أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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الإدارة الأمريكية تبدأ تضيق الخناق على اللوبيات الإيرانية في أمريكا

الإدارة الأمريكية تبدأ تضيق الخناق على اللوبيات الإيرانية في أمريكا
المناطق _يوسف المطيري

أكد نشطاء أن الإدارة الأمريكية بدأت تشديد إجراءاتها ضد اللوبيات “الإيرانية” في الولايات المتحدة، وذلك بعد تغلغلها عبر شركات وشبكات معقدة داخل المؤسسات الأمريكية، ومحاولة بناء علاقات مع مسؤولين أمريكيين بهدف تحسين صورة إيران لدى الغرب.
وبحسب تقارير مطلعة، تعد فترة إدارة “باراك أوباما” السابقة، من أشد الفترات التي مكنت اللوبي الإيراني من التحرك بشكل مكثف، وترويج السياسة الإيرانية لدى الرأي العام الأمريكي، ومحاولة إقناع المشرعين في الكونغرس لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وهو الأمر الذي مهد إلى توقيع الاتفاق النووي.
وبحسب المصادر، تحاول إدارة ترمب تضييق الخناق على المؤسسات الإيرانية المشبوهة في أمريكا، إضافة إلى تجريم كل من يتعاون معها.
وكان قناة “سي إن إن” الأمريكية قد أنهت في وقت سابق علاقتها بالمدعو “رضا أصلان الإيراني الأصل الأمريكي الجنسية، باعتباره أحد المتعاون مع اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة والمعروف باسم “ناياك”.

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