 النمسا تحظر النقاب في الأماكن العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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النمسا تحظر النقاب في الأماكن العامة

النمسا تحظر النقاب في الأماكن العامة
المناطق _النمسا

وقع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن اليوم الجمعة تشريعا يتضمن حظر الملابس التي تغطي كامل وجه المرأة، مثل البرقع والنقاب. وأصبح القانون حيز التنفيذ وسيطبق في الأماكن العامة وبدءً من الأول من أكتوبر المقبل.

وبموجب القانون الجديد الذي كان البرلمان النمساوي قد وافق عليه في مايو الماضي، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).

ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع “عقد اندماج” يلتزم المهاجر بموجبه بإتباع “برنامج اندماج”. ويتضمن “برنامج الاندماج” البالغة مدته 12 شهرا دورات في “القيم” واللغة الألمانية. وعدم حضوره قد يؤدي لاقتطاع في مدفوعات التأمين الاجتماعي.

ويأتي حظر ارتداء النقاب وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، من ضمنها فرنسا وبلجيكا وبلغاريا. وكانت فرنسا قد أقرت هذا الحظر في 2011.

والقانون الجديد هو ثمرة مشروع أعدته حكومة الوسط بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا. وتداعى “الائتلاف الكبير” للمستشار كريستيان كيرن في مايو الفائت وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

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