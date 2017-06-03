القرضاوي .. أداة قطر الدينية لتحريض الجماعات الإرهابية

فيما اتخذت رابطة العالم الإسلامي قرارا بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في “المجمع الفقهي الإسلامي”، نشرت شبكة “سكاي نيوز” تقريرا يصف الداعية المحظور بأنه رجل الأمير “النافذ” في قطر، متناولا تأثيره القوي على دوائر الحكم القطري.

بداية، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل للتصنيف الصادر أول أمس عن السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين؛ لقوائم الإرهاب المحظورة، حيث اتخذت قرارا بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع للرابطة.

وقالت الرابطة في بيان لها إن هذا التصنيف يؤكد التزام السعودية وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها.

ودعت رابطة العالم الإسلامي كل من له صلة بهذه القوائم، ولا سيما عضويات لجانها أو الانضمام تحت قيادة مؤسساتها في سياق الانجرار أو التغرير أو الفوات إعلان انسحابه منها والبراءة من تبعيتها حتى لا يُشمل بتَبِعاتها، فضلاً عن السلامة من أفكارها.

واعتبر تقرير بثته شبكة “سكاي نيوز” أمس، القرضاوي، أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بأسماء الأفراد والمؤسسات الإرهابية المحظورة ولها علاقة بقطر. ويجمع القرضاوي بين عناصر التصريف كافة من قربه وتأثيره في العائلة الحاكمة إلى فتواه المحرضة على العنف والتطرف.

وقال التقرير إن القرضاوي شكل، مع الليبي علي الصلابي بدرجة أقل، عنصرا مهما في سياسة قطر في المنطقة وخارجها بدعاوى التحريض والتمويل.

وحين انتفض المصريون على نظام مبارك، أرسلت قطر القرضاوي ليؤم المصلين في ميدان التحرير ويخطب فيهم محرضا في مشهد أراد له من يستخدمونه أن يكون “خميني مصر” كما عاد زعيم الثورة الإيرانية من باريس ليخطب في الحشود المنتفضة على الشاه في طهران.

وأدى يوسف القرضاوي دورا محوريا في ترويج سياسات قطر القائمة على نشر الفوضى في المنطقة، فلم يتردد في تقديم فتاوى جاهزة على المقاس لدعم تنظيم الإخوان وتمكينه من السلطة. وقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام، باستقبال يوسف القرضاوي على مأدبة إفطار رمضانية، وقبل رأسه على مرأى من الكاميرات، في خضم الأزمة التي تعصف بعلاقات الدوحة مع جيرانها العرب.

وقدم القرضاوي “فتاوى” متشددة، على قناة الجزيرة، أجازت إحداها تنفيذ هجمات انتحارية في سورية، حتى إن أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين، وقال القرضاوي “الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي”، أي أن الجماعة بحسب قوله، هي التي تقدر ما إذا كانت ثمة ضرورة لأن يقوم فردٌ من أفرادها بتفجير نفسه.

وبالتالي، فإن التفجيرات الانتحارية، مباحة عند القرضاوي، والخلاف قائم حول ظروف تنفيذها فقط، وهو ما يعطي ضوءا أخضر لجماعات إرهابية تروع المدنيين حول العالم. وحرصت العائلة الحاكمة في قطر على احتضان القرضاوي بالرغم من نبذه في أكثر من دولة واتهامه بالتطرف، إذ جرى منعه مثلا من دخول بريطانيا وفرنسا، بسبب آرائه المتطرفة.

وحينها لم تقتصر أفعاله على المنطقة ودولها، بل طالت عضوا بارزا في حزب العمال البريطاني فصل من الحزب لدعوته القرضاوي، بينما رأت القوى السياسية البريطانية كافة فيه خطرا لدعوته للفتنة والتحريض على العنف.

وأذاع القرضاوي آراءه المتطرفة، بمباركة رسمية من قطر، في مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة، لكنه منع لفترة محدودة سنة 2014 من إلقاء خطبة الجمعة، بعدما أساء لدول خليجية بشكل صفيق.

وأفردت قناة الجزيرة القطرية، برنامجها “الشريعة والحياة”، لتقديم فتاوى في عدة أمور، طيلة سنوات، مستغلا بذلك ظهوره الإعلامي، في إذاعة أفكار متطرفة وتمكين جماعة الإخوان المسلمين.