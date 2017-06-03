 مهبول يا قايل قضت .. توه عمر دخانها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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مهبول يا قايل قضت .. توه عمر دخانها

مهبول يا قايل قضت .. توه عمر دخانها
المناطق - الرياض

بينما تحاول دولة قطر أن تضلل الرأي العام بأنها صامدة، سربت شائعة عن اقتراب تحقيق وساطة كويتية، في محاولة لتخفيف وطأة الاجراءات التي اتخذتها السعودية ودول خليجية وعربية ضد ممارسات الحكومة القطرية.

فيما استعاد المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بيتاً للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ونقلته “عكاظ”، يقول فيه لابن رشيد الذي ضاقت به الوسيعة ذرعاً،

” مهبول يا قايل قضت .. توه عمر دخانها

يطرد بها ورع صغير .. وخيل تقفى حصانها.”

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد أعلنت الخميس قائمة الـ(٥٩) إرهابياً، و(١٢) منظمة داعمة للإرهاب تحتضنها الحكومة القطرية، وتوفر لها الغطاء والحماية، ما يعد صفعة جديدة للدوحة، ما دفع وسائل إعلامية تابعة لقطر ترويج شائعة نجاح الوساطة الكويتية، لكن الدول الأربعة لا تزال متمسكة باتفاق الرياض في عام ٢٠١٤ وضرورة تطبيق بنوده كاملة قبل القبول بأية وساطة، خصوصاً ان الدوحة نقضته، ولم تلتزم بما تعهدت به سابقاً، ما يجعل الاتفاق هذه المرة بضمانات أكبر، و”توه عمر دخّانها”.

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