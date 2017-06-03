قبل سنوات .. “نصف كلمة” للكاتب المصري أحمد رجب تضع قطر في حجمها الطبيعي !

في ظل الأحداث الجارية على الصعيد العربي، استعاد مغردون كلمة للكاتب المصري الكبير والساخر أحمد رجب الذي توفي عام 2014 عن ٨٦ عامآ رحمه الله، وهو يصف فيها حال قطر مقارنة بالوطن العربي.

وفي زاويته اليومية التي كان يكتبها باستمرار في صحيفة “أخبار اليوم” الذي يعتبر هو من أعمدتها وكبار كتابها تحت عنوان “نصف كلمة”، قال الكاتب أحمد رجب “الزائدة الدودية هي أصغر عضو غير عامل في الجسم الإنساني، فهي بلا وظيفة ولا منفعة لكنها دائما تحاول إثبات وجودها صوتيا بالصراخ والضجيج وهي ملتهبة، وصراخها أكبر من حجمها وحجمها أصغر من ضجيجها. والزائدة الدودية في الجسم العربي هي قطر”.

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد أعلنت قائمة الـ(٥٩) إرهابياً، و(١٢) منظمة داعمة للإرهاب تحتضنها الحكومة القطرية، وتوفر لها الغطاء والحماية، ما يعد صفعة جديدة للدوحة.