الفالح: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر في اتفاق النفط

نقلت وكالة “رويترز” عن وزير النفط والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح قوله إنه “لا دليل على أن هناك حاجة لتعديلات الآن على الاتفاق بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء”.

وأضافت الوكالة أن الوزير قال إنه “لا يتوقع أن يكون للقضايا مع قطر أي أثر على اتفاق منتجي النفط في العالم”، مؤكداً أن “التوجه العام لأسواق النفط هو إعادة توازن”.

وارتفعت أسعار النفط بعد توقف خط أنابيب في نيجيريا لكن الأسعار أنهت الأسبوع منخفضة بنحو 4% بفعل استمرار المخاوف بشأن تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا في التسوية إلى 48.15 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأميركي 19 سنتا في العقود الآجلة إلى 45.83 دولار للبرميل.

وسجل الخامان انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 4% تحت ضغط المخزونات الأميركية الضخمة والتدفقات الكبيرة في أنحاء العالم.

وأعلنت شل للتطوير في نيجيريا حالة القوة القاهرة بشأن خام بوني الخفيف بعدما أحدث شخص ما ثقبا في خط لأنابيب الخام مما نتج عنه تسرب.