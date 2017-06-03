اليوم .. طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب وشمال المملكة .

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الحدود الشمالية والجوف تمتد إلى مناطق تبوك ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها ,كذلك على منطقتي الشرقية والرياض. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .