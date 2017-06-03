الإمارات والبحرين ترحبان بتصريحات ترامب حول دعم قطر للتطرف

أعربت الإمارات والبحرين عن ترحيبهما بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطر.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة أن بلاده ترحب بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مواجهة دعم دولة قطر المزعج للتطرف.

وقال وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ” ينبغي على الدوحة أن تراجع سياساتها الإقليمية بعد أن تقر بالمخاوف التي تتعلق بدعمها المقلق للتطرف ” ، لافتا النظر إلى أن هذين الأمرين هما الأساس الضروري لأية مناقشات في هذا الصدد .

فيما أكدت البحرين ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأمريكية الحثيثة ويعكس الإصرار الشديد على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .

وشددت البحرين على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية والقضاء على كل من يدعمها ويحاول زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها .