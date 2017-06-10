حفل تكريم و توديع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن

أعلنت إمارة منطقة حائل عن إقامة حفل تكريم وتوديع للأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة حائل السابق، وحفل استقبال للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الاثنين في منتزه المغواة الترفيهي.

وذكرت مصادر إعلامية أن الأمير عبدالعزيز بن سعد وجه بصرف تكاليف استقباله إلى أوجه العمل الخيري والإنساني بالمنطقة، والإبقاء على حفل توديع الأمير سعود بن عبدالمحسن.

ومن المقرر أن يتم في الحفل العرض الأول للفيلم الوثائقي “سعود” الذي يعد عملًا يوثق رحلة الأمير سعود بن عبدالمحسن منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد إمارة المنطقة. الفيلم فكرة وإشراف الأمير عبدالعزيز بن سعد، ويحكي قصة الأمير سعود في تطوير الخدمات بمنطقة حائل وجذب الاستثمارات وفتح آلاف الوظائف لشباب وشابات المنطقة؛ ما أحدث نقلة نوعية خلال 18 عامًا.

وسيقدم عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة درعًا تكريميًّا للأمير سعود بن عبدالمحسن، كما سيتخلل الحفل كلمة للأمير سعود بن عبدالمحسن، وكلمة للأمير عبدالعزيز بن سعد، وكلمة الأهالي يلقيها الدكتور نايف المهيلب رئيس النادي الأدبي بمنطقة حائل.