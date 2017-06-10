لإحباطهم تهريب 58 ألف حبة كبتاجون.. أمير القصيم يشيد بالحس الأمني لجمارك مطار الأمير نايف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالحس الأمني لدى مدير ومنسوبي الجمارك بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، وما حققوه من إنجاز في إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون المخدرة ، تستهدف الوطن وأمنه والمواطن والمقيم.

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على جهود رجال الجمارك ، مقدراً لهم ما يقومون به من أجل حماية الوطن والمواطن ، مؤكداً أنهم من أبناء الوطن الحريصين عليه ، والمخلصين لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم ، يعملون ضمن منظومة تعمل لحفظ الأمن والأمان والاستقرار لهذا الوطن المعطاء ، من خلال تأدية عملهم في الحيلولة دون تسرب ودخول الممنوعات التي تسيء للعقيدة الإسلامية أو تتنافى مع الآداب العامة أو تضر بأمن واستقرار المجتمع ، لافتاً إلى أن بلادنا مستهدفة من مروجي المخدرات أو من يحاول إدخال الممنوعات الأخرى ، فالواجب على الجميع أن يتعاون مع الجهات المختصة ويبلغ على من يحاول تهريب هذه الممنوعات ، فجميعنا رجال أمن ، وكلنا ندرك ونعي هذه المسؤولية الواجبة علينا لحماية بلادنا من الذين يريدون المساس بأمنها واستقرارها.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لقطاع الجمارك ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك في المملكة عامة لحماية هذا الوطن ، ومؤكداً أن قطاع الجمارك لا يقل أهميةً عن باقي القطاعات الأمنية الأخرى من وعي وإدراك وسرعة بديهة وإحساس بالمسؤولية العظيمة لحماية هذا الوطن وحدوده.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سمو أمير منطقة القصيم بمدير جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي حامد بن هادي العنزي ، بعد أن أحبط الجمرك محاولة تهريب 58 ألف من حبوب الكبتاجون بإخفائها في عُلب بسكويت ، وذلك عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون موجودة في حقيبة ملابسه.

وعبَّر مدير جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي حامد العنزي عن شكره على ما يحظى به منسوبو الجمارك من اهتمام ورعاية من سمو أمير منطقة القصيم.