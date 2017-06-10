 لإحباطهم تهريب 58 ألف حبة كبتاجون.. أمير القصيم يشيد بالحس الأمني لجمارك مطار الأمير نايف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لإحباطهم تهريب 58 ألف حبة كبتاجون.. أمير القصيم يشيد بالحس الأمني لجمارك مطار الأمير نايف حفل تكريم و توديع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن جمعية ذوي الإعاقة تحتفي بمستفيديها في حفل الإفطار الرمضاني السنوي “التاسع” ترقية 6 من منسوبي بلدية السعيرة للمرتبة السابعة والسادسة الأمير سعود بن نايف يكرم الفائزين بجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي زيت الزيتون يقي المخ من السرطان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل يقر اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الحكومة اليمنية تقر خطة انتشار أمني لحماية طريق حيوي في مأرب النيجر تسحب سفيرها في قطر ماذا يدبر جيش النظام السوري وحلفاؤه على “الحدود العراقية”؟ واشنطن و”ملف قطر الأسود”.. ماذا تغير في عهد ترامب؟ محافظ بلجرشي يدشن السلة الغذائية لتوفير مستلزمات أسر الأيتام خلال شهر رمضان
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

لإحباطهم تهريب 58 ألف حبة كبتاجون.. أمير القصيم يشيد بالحس الأمني لجمارك مطار الأمير نايف

لإحباطهم تهريب 58 ألف حبة كبتاجون.. أمير القصيم يشيد بالحس الأمني لجمارك مطار الأمير نايف
المناطق - بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالحس الأمني لدى مدير ومنسوبي الجمارك بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، وما حققوه من إنجاز في إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون المخدرة ، تستهدف الوطن وأمنه والمواطن والمقيم.

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على جهود رجال الجمارك ، مقدراً لهم ما يقومون به من أجل حماية الوطن والمواطن ، مؤكداً أنهم من أبناء الوطن الحريصين عليه ، والمخلصين لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم ، يعملون ضمن منظومة تعمل لحفظ الأمن والأمان والاستقرار لهذا الوطن المعطاء ، من خلال تأدية عملهم في الحيلولة دون تسرب ودخول الممنوعات التي تسيء للعقيدة الإسلامية أو تتنافى مع الآداب العامة أو تضر بأمن واستقرار المجتمع ، لافتاً إلى أن بلادنا مستهدفة من مروجي المخدرات أو من يحاول إدخال الممنوعات الأخرى ، فالواجب على الجميع أن يتعاون مع الجهات المختصة ويبلغ على من يحاول تهريب هذه الممنوعات ، فجميعنا رجال أمن ، وكلنا ندرك ونعي هذه المسؤولية الواجبة علينا لحماية بلادنا من الذين يريدون المساس بأمنها واستقرارها.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لقطاع الجمارك ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك في المملكة عامة لحماية هذا الوطن ، ومؤكداً أن قطاع الجمارك لا يقل أهميةً عن باقي القطاعات الأمنية الأخرى من وعي وإدراك وسرعة بديهة وإحساس بالمسؤولية العظيمة لحماية هذا الوطن وحدوده.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سمو أمير منطقة القصيم بمدير جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي حامد بن هادي العنزي ، بعد أن أحبط الجمرك محاولة تهريب 58 ألف من حبوب الكبتاجون بإخفائها في عُلب بسكويت ، وذلك عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون موجودة في حقيبة ملابسه.

وعبَّر مدير جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي حامد العنزي عن شكره على ما يحظى به منسوبو الجمارك من اهتمام ورعاية من سمو أمير منطقة القصيم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>