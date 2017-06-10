 نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين..الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين..الاثنين

نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين..الاثنين
المناطق - عبدالله السعيدي
يرعى صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان  الأثنين حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتكريم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وقال مدير التعليم بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن المديرس إن هذه البلاد وقيادتها الرشيدة أيدها الله أولت عناية خاصة بأبناء الشهداء الذين قدم آباءهم أروع قصص البطولة والشهامة في الدفاع عن الوطن والذود عن العقيدة على كافة الثغور كما أن منسوبي التعليم على اختلاف مواقعهم ساهموا في تنمية وتربية الجيل  لذلك كان هذا الحفل الذي يشرفه صاحب السمو نائب أمير المنطقة حيث أن وقوف ولاة الأمر  أيدهم الله ودعمهم لهذه المناشط التي تعزز قيمة الوفاء ليس بمستغرب  كما شكر المديرس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة  لمسيرة التعليم بالمنطقة والشكر  لكافة الداعمين الذين أدركوا أهمية رعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين فقدموا مبادرات تعزز دور إدارة التعليم في رعايتهم والعناية بهم .  يذكر أن الحفل الذي سيحضره نخبة من المجتمع رجالا ونساء وسيستعرض مسيرة مكتب وفاء الذي تم تأسيسه بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين  وإنجازاته في المنطقة الشرقية ))  .

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