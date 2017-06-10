بلدية بقيق تتلف 62 صندوقا لمواد تجميلية منتهية الصلاحية و 51 كلجم مواد غذائية منتهية ومجهولة المصدر

نفذت بلدية بقيق ممثله بإدارة صحة البيئة مؤخرا، حمله شاملة على الباعة الجائلين والمباسط العشوائية بسوق الجمعة الشعبي بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس محمد ال عريج أن الحملة التفتيشية جاءت استكمالا للجولات الرقابية السابقة، وذلك للتأكد من عدم بيع المواد الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وخصوصا في شهر رمضان المبارك والتي تكثر فيه المعروضات، وكذلك التعرف على مصدر وصلاحيه المنتجات المعروضة.

وأشار أن فريق العمل قام بمصادره وإتلاف المواد التجميلية المنتهية الصلاحية ومواد تحمل ادعاءات طبيه، لافتا الى أنه نتج الحملة مصادره وإتلاف عدد 12 صندوق لمواد تحمل إدعاءات طبية، وعدد 62 صندوق لمواد تجميلية منتهية الصلاحية، وصناديق متنوعة من الخضار غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و 47 كيلو مواد غذائية متنوعه منتهية الصلاحية، اضافة الى مصادرة 4 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأضاف أن البرنامج الرقابي الصحي يعمل في الفترات الصباحية والمسائية يشمل تنظيم مجدول لرقابة جميع المحلات التجارية والمنشآت الصحية، بالإضافة الى توعية الباعة الجائلين بوجود تراخيص نظامية لمواقع العربات المتنقلة التي تضمن سلامة المعروض لمن أراد مزاولة النشاط وفق الاشتراطات البلدية

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